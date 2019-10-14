Чепигу заметили на фотографиях со свадьбы дочери генерала ГРУ

Западные СМИ опубликовали найденные в открытых источниках фотографии со свадьбы дочери генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова, на которых якобы замечен Анатолий Чепига. Его называют сотрудником российском разведки, подозреваемым в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Фотографии опубликованы «Радио Свобода», Bellingcat и The Insider.

Снимки, как утверждается, были сделаны за полгода до отравления Скрипалей на свадьбе дочери Аверьянова. Она проходила в отеле на берегу Сенежского озера. Утверждается, что один из детей Чепиги участвовал в свадебной церемонии.

Из фотографии списка гостей следует, что на свадьбу были приглашены три человека с фамилией Чепига – Андрей, Алексей и Галина.

При этом СМИ утверждают, что личность Аверьянова якобы скрывается российским Министерством обороны, которое даже на стенде на праздновании 100-летия Ташкентского высшего общевойскового командного училища вместо его фотографии поместило пустой черный силуэт, а вместо фамилии первые и последние буквы.

Также утверждается, что Аверьянов якобы является командиром войсковой части 29155, которую The New York Times ранее назвал «секретным подразделением ГРУ для совершения диверсионных операций в Европе». На самом деле речь идет об учебных курсах разведки.

Газета ВЗГЛЯД писала об очередной выдумке западных СМИ.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон сразу же обвинил в отравлении Россию. Позже были названы имена подозреваемых: ими якобы являются Руслан Боширов (Анатолий Чепига) и Александр Петров (Александр Мишкин).

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