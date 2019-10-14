Зеленский назвал потерю Крыма и Донбасса «шоковой терапией» для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе поездки по подконтрольной Киеву территории Донбасса заявил, что события 2014 года были для страны «шоковой терапией».

«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе – это все было шоковой терапией», – сказал Зеленский, передает RT.

По его мнению, такие события оставляют для народа два пути – полное исчезновение или возможность «родиться во второй раз». Зеленский отметил, что Украина выбрала второй.

Он добавил, что государство намерено отстаивать право оставаться независимым, суверенным и унитарным.

В понедельник сотни представителей националистических организаций в День защитника Украины начали в центре Киева марш по случаю 77-летия с момента создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии* (УПА*), направленный против Зеленского.