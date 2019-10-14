Ирландец после смерти разыграл своих родственников на похоронах

В Ирландии ветеран вооруженных сил Шей Брэдли перед смертью сделал аудиозапись, которую попросил включить на похоронах, чтобы разыграть собравшихся родственников.

Похороны Брэдли сняли на видео, в ролике из гроба донесся голос умершего. «Эй, выпустите меня! Эй вы! Выпускайте меня, тут темно! Эй, я тут умираю!», – донеслись звуки из гроба, передает «Ридус».

Голос также сопровождался стуком по дереву, в конце записи мужчина пояснил, что сделал запись, чтобы поднять настроение родственникам.

Мужчина давно боролся с тяжелой болезнью, понимая, что он вскоре умрет, оставил для близких юмористическое послание.