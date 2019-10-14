Песков заявил о вкладе Путина в разрушение монополярности мира

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя статью помощника российского лидера Владислава Суркова о «путинизме», отметил, что эффект действий Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить.

«Я соглашусь с моим коллегой Сурковым в том, что фактически 20 лет, в ходе которых Путин находится в должности президента и находился в должности председателя правительства – это очень важные годы в истории нашей страны и в истории развития всего мира», – передает слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что преуменьшать роль Путина в этих процессах невозможно.

«Опыт руководства Путина, его методы, эффект Путина как с точки зрения внутрироссийских дел, так и с точки зрения международных дел, с точки зрения разрушения однополярного гегемонизма и поэтапного перехода в сторону многополярности и роста идей суверенности – в этом плане трудно переоценить вклад Путина. Конечно, ученые и политологи здесь имеют большой участок работы для оценок, анализа и изучения», – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера в то же время признался, что ему не совсем нравится термин «путинизм».

У него также спросили, руководствуется ли Путин какой-либо идеологией, на что Песков ответил, что «исключительный прагматизм» в работе президента, целиком и полностью направленный на развитие страны и развития российского общества, – это его подход, передает РИА «Новости».

«Он сам об этом неоднократно говорил. В этом плане ничего не изменилось», – заключил Песков.

Сурков в феврале написал статью «Долгое государство Путина» для «Независимой газеты», в которой рассуждал о «большой политической машине» российского президента, которая будет определять лицо России на ближайший век.

В понедельник сетевое издание «Актуальные комментарии» объявило о запуске рубрики «Путинизм», в рамках которой анализируются «различные аспекты курса Путина», оценивается его историческое значение для страны и мира.

Старт проекта прокомментировал Сурков, который отметил, что «исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности – очень полезное начинание», и назвал «путинизм» «глобальным политическим лайфхаком».

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