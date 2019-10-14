Путин распорядился компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации стоимости авиатоплива для авиакомпаний.

«Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году», – говорится в поручении, опубликованном итогам заседания президиума Госсовета, передает ТАСС.

Срок исполнения поручения – до 1 ноября 2019 года.

В октябре сообщалось, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила вице-премьера Максима Акимова и главу Минтранса Евгения Дитриха выделить отечественным авиакомпаниям более 30 млрд рублей из бюджета, чтобы не допустить резкого подорожания билетов, сообщили источники на авиарынке.