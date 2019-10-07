Авиакомпании попросили более 30 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила вице-премьера Максима Акимова и главу Минтранса Евгения Дитриха выделить отечественным авиакомпаниям более 30 млрд рублей из бюджета, чтобы не допустить резкого подорожания билетов, сообщили источники на авиарынке.

«Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8-9 миллиардов в рамках демпфера – нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 миллиарда рублей», – рассказал «Известиям» источник, знакомый с текстом документа.

Также, по его словам, перевозчики просят снизить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосина – прим. ВЗГЛЯД) с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну и установить ее на уровне декабря 2017 года, до начала резкого роста цен на авиатопливо.

В документе также предлагается альтернативный вариант господдержки – увеличение коэффициента суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. В этом случае возмещение авиакомпаниям вырастет с нынешних 3 тыс. рублей до 7 тыс. рублей с каждой тонны топлива.

По подсчетам ассоциации, которые приводятся в письме Акимову, за шесть месяцев текущего года операционные убытки авиакомпаний уже составили 51,9 млрд рублей против примерно 50 млрд рублей за весь прошлый год. Одна из самых затратных статей перевозчиков, составляющая порядка трети стоимости билета, – авиатопливо. По статистике АЭВТ, цены на керосин за прошлый год выросли более чем на 30%. Единовременную финансовую помощь в 23 млрд рублей перевозчики просят, чтобы частично возместить прошлогодние потери.

В Минтрансе предложения АЭВТ поддерживают и считают, что такие меры позволят задействовать демпфирующий механизм для предотвращения роста расходов авиакомпаний, связанных с подорожанием топлива.

Напомним, в пятницу директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что убытки авиакомпаний в России за восемь месяцев 2019 года достигли 40 млрд рублей.