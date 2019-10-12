Пушков ответил на желание Украины «дожать» Россию по Донбассу

Сенатор Алексей Пушков негативно оценил стремление Киева попросить Евросоюз «дожать Россию» по Донбассу.

«Это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти», – отметил Пушков в своем Twitter.

Он также подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит ждать помощи от Евросоюза и придется в проблемах своей страны разбираться самостоятельно.

В свою очередь член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, Пристайко постепенно входит в ту риторику, которую неоднократно слышали у предыдущего главы МИД Павла Климкина «про поддержку европейских стран, про их воздействие на Россию по Донбассу, передает RT.

«Но этот конфликт можно урегулировать только через Минские соглашения», – отметил сенатор.

Он также добавил, что те договоренности, которые были достигнуты ранее говорят о том, что новая украинская власть приняла решение прекратить этот конфликт и сделать все возможное, чтобы эта проблема была снята.

«Делать ссылки на какое-то мифическое воздействие на Россию через европейских партнеров – это самообман. Я думаю, что Пристайко это знает», – заключил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о планах призвать партнеров ЕС «дожать» Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера», после чего радикалы начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает «формула Штайнмайера».