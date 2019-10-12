Последние моряки с арестованного в Индии судна вылетели в Россию

Последние моряки с арестованного за долги судна «Всеволод Белецкий» вылетели в субботу домой, сообщил генеральный консул России в Калькутте Алексей Идамкин.

Идамкин сообщил, что «практически в ручном режиме генконсульству удалось организовать отправку на родину российских моряков, остававшихся на борту стоящего в порту Халдия теплохода «Всеволод Белецкий», передает ТАСС.

Последние четверо членов экипажа судна вылетели из аэропорта Калькутты в Россию рано утром в субботу.

Генконсул отметил, что российское дипломатическое ведомство находилось в постоянном контакте с моряками. Пятеро членов экипажа вылетели в Россию еще 2 октября.

Напомним, «Всеволод Белецкий» был арестован в индийском порту за долги портовым властям в 2017 году.

«Мурманское морское пароходство» проводило ротацию экипажа. Условия существования моряков были тяжелыми, отмечались кожные заболевания, высокая температура, врач генконсульства оказывал им постоянную помощь. Экипаж жаловался на нехватку воды, еды и топлива.