Журналистка Юзик рассказала о задержании «крепкими дамами» в Иране

Журналистка Юлия Юзик, которая больше недели находилась под арестом в Иране, рассказала о задержании и допросах.

«Среди них были специально обученные женщины в черных хиджабах, которые работают в таких отрядах. Порой эти дамы сильнее и крепче любого мужика. Во время задержания меня заламывала женщина, потому что по исламским законам мужчина не имеет права касаться меня. У меня отобрали телефон, в номере перевернули матрасы, чуть ли не резали их. Меня охватил ужас, я не понимала, что от меня хотят», – вспомнила Юзик в интервью «Московскому комсомольцу», отметив, что ночь после задержания провела в тюрьме, а утром ее отвезли в суд.

Она рассказала, что «иранский суд – еще один страшный фильм», уточнив, что постоянно просила только об одном: позвонить маме.

«Вечером мне разрешили сделать звонок матери. Предупредили, что я могу просто ей сказать, что задерживаюсь на несколько дней. К разговору я подготовилась. Понимала, что надо говорить четко быстро, без женских истерик. Как только я услышала в трубке мамин голос, то начала: «Слушай внимательно. Я нахожусь в иранской тюрьме. Мне предъявили обвинения. Я отсюда не выберусь. Спасти меня ты можешь, что поднимешь шум, попросишь журналистов присоединиться к защите, напишете петицию на имя Путина», – сказала Юзик.

Журналистка отметила, что после последнего допроса думала, что скажет детям в последний момент, как ее маме решить юридическую ситуацию с опекой. «Я не рассчитывала выйти», – уточнила она.

Она также поблагодарила тех, кто подписал петицию, МИД, российские власти, президента. «Раньше я критиковала главу государства, но наступает момент истины и понимаешь, кто тебя спас. Приятно, что Россия вступилась за своего гражданина. Если страна тебя спасла, то можно гордиться такой страной», – добавила она.

Кроме того, Юзик еще раз отметила, что причины задержания ей понятны.

«Повторю, мне понятно, почему все произошло. Сейчас мне важно разъяснить некоторые моменты людям, которые за меня заступились. Многие считают, что я поехала туда по дурости. Признаюсь, я недооценила некоторые моменты. Совершила оплошность. <...> Я недооценила уровень коварства иранцев, не думала, что они способны на подобные вещи. Мне даже в голову не пришло, что мне могут обвинить в шпионаже. Так что теперь я понимаю, что восток - дело тонкое», – заключила она.

Напомним, 29 сентября у Юлии Юзик, прибывшей в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана изъяли паспорт. 2 октября российская журналистка была арестована. Сообщалось, что ее заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

В ночь на четверг, 10 октября в российском посольстве сообщили, что Иран решил отпустить Юзик, в пятницу журналистка прибыла в Москву.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в обстоятельствах ареста Юзик в Тегеране.