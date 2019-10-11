Минздрав собрался разрешить посещение больных в реанимации не только родственникам

Министерство здравоохранения доработало проект приказа, согласно которому будет изменен порядок посещения пациента в реанимационном отделении. Документ был опубликован на портале нормативных правовых актов.

«При согласии пациента или его законных представителей медицинские организации предоставляют возможность не родственникам или законным представителям (соседи, приятели, сослуживцы, знакомые и так далее) посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, в соответствии с настоящими общими требованиями», – сказано в документе, передает ТАСС.

Кроме того, из новой редакции проекта изъят запрет на посещение пациента детьми до 12 лет и правило об одновременном нахождении в палате не более двух человек.

Однако при организации посещения должны быть учтены и правила отдельного медицинского учреждения, которые должны быть опубликованы на официальном сайте и размещены в общедоступных местах в медорганизации.

В документе также отмечена обязанность руководителя учреждения обеспечить посетителей местом для пребывания, мебелью для размещения при необходимости, а при посещении реанимации предоставить халаты, бахилы, маски и шапочки.

«В исключительных случаях в отделениях реанимации и интенсивной терапии или иных отделениях устанавливается возможность посещения пациента в любое время, включая ночное (длительность пребывания не ограничена), по предварительному письменному разрешению руководителя данного структурного подразделения, зафиксированному в медицинских документах пациента», – отмечено в проекте.

Правила о запрете посещения людьми с признаками инфекционных заболеваний, алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения остаются прежними.

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