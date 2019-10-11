Атака на иранский танкер подняла цену на нефть выше 60 долларов за баррель

Цены на нефть продолжили рост после новости о взрыве на иранском танкере у берегов Саудовской Аравии, цена поднялась до 60 долларов за баррель марки Brent, об этом свидетельствуют данные торгов.

На 20.23 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,86% до 60,2 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Цена на нефть марки WTI повысилась на 1,55% до 54,38 доллара за баррель, днем показатель этих котировок достигал 2,5%.

Ранее в пятницу стало известно о взрыве на танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана. В Иране считают, что атака на танкер в Красном море могла быть терактом. Танкер был поражен двумя ракетами примерно в 60 милях (почти 100 километров) от порта в Саудовской Аравии.

Иранские власти сообщили, что взрыв на танкере произошел в результате двух нанесенных ударов.