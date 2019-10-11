МИД Ирана начал расследование атаки на нефтяной танкер в Красном море

Взрыв на иранском нефтяном танкере произошел в результате двух нанесенных ударов, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Проверка, проведенная национальной танкерной компанией Ирана, показывает, что иранский танкер... был атаковал два раза с разницей примерно в 30 минут и получил повреждения», – цитирует РИА «Новости» Мусави.

Он также добавил, что Тегеран изучает обстоятельства происшествия и выясняет, кто стоит за нападением.

По словам Мусави, из-за атаки на иранский танкер произошла большая утечка нефти, что привело к сильному загрязнению окружающей среды.

«Вся ответственность за эти действия, в том числе за сильное загрязнение окружающей среды в регионе, лежит на исполнителях этой опасной авантюры», – уточнил представитель МИД.

О взрыве на танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана, стало известно ранее в пятницу. В Иране считают, что атака на танкер в Красном море могла быть терактом. Танкер был поражен двумя ракетами примерно в 60 милях (почти 100 километров) от порта в Саудовской Аравии.

Напомним, в июне в Оманском заливе сразу два танкера стали жертвами диверсионной атаки. Сообщалось, что оба судна были атакованы торпедами.

В июле по требованию Вашингтона был задержан с грузом нефти для Сирии иранский танкер Adrian Darya (бывший Grace 1). В августе танкер под флагом Ирана покинул Гибралтар.