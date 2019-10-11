Военный технополис «Эра» за год увеличил число направлений исследований почти вдвое

Число направлений исследований, которые проводятся в военном технополисе «Эра», удвоилось за год, сообщил на заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, технополис является эффективной площадкой для взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и предприятий промышленности, передает ТАСС.

«Спектр направлений проводимых здесь исследований только за последний год расширился почти в два раза. Для их реализации активно развивается инфраструктура комплекса», – отметил Шойгу.

«Участвовать в деятельности первого военного иннограда – престижно и перспективно, с начала его функционирования в совместную работу включились 250 научных организаций и предприятий промышленности, из них 101 компания заключила соглашения о сотрудничестве», – сказал министр.

В числе уникальных разработок он назвал алгоритмы автономного управления беспилотными летательными аппаратами при отсутствии сигналов спутниковой навигации, базу данных изображений военной техники и объектов капитального строительства (50 тыс. изображений) для использования в системах навигации и наведения средств поражения, которая дает возможность существенно повысить точность попадания в цель, технологию создания макетов органов человека для детального планирования медицинских операций, позволяющую сократить время их проведения и снизить риск осложнений, алгоритм на основе технологий искусственного интеллекта, использование которого повышает эффективность диагностирования заболеваний сердца и обеспечивает выбор оптимальных методов лечения.

Министр напомнил, что многие из достижений были представлены на международном военно-техническом форуме «Армия – 2019» и отмечены главой государства.

«Сегодня рассмотрим, как организуется деятельность технополиса и реализуется программа его развития до 2025 года, направленная на ускоренное внедрение прорывных идеи и технологии в новейшие образцы вооружения и техники», – сказал Шойгу.

Технополис «Эра» создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди на площади более 170 тыс. кв. м. продолжалось 155 дней. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач – ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии.