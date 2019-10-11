На новую специализацию «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России» подано более 15 тыс. заявок

Глава Сбербанка и наставник конкурса «Лидеры России» Герман Греф заявил, что на специализацию «Финансы и технологии» конкурса поступило свыше 15 тыс. заявок.

«На сегодняшний день мы получили 15 тыс. заявок от потенциальных кандидатов. Из требований к участникам – управленческий опыт не менее пяти лет (для участников до 35 лет два года опыта работы на руководящей должности) и возраст до 50 лет. Испытания будут достаточно серьезными, мы готовимся к этому. Сегодня нашими партнёрами выступают компании из экосистемы Сбербанка, но мы планируем расширить количество компаний-партнеров и за пределами нашей экосистемы», – сказал Герман Греф, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Греф добавил, что победители получат возможность карьерного продвижения и предложения о работе в компаниях экосистемы Сбербанка.

«Кроме того, победители получат менторов из числа топ-менеджеров Сбербанка, а также компаний-партнеров. Мы также предоставим возможность пройти обучение по нашей программе развития цифровых навыков, реализуемой Корпоративным университетом Сбербанка совместно с Imperial College London (ICL). Бонусом станет доступ к нашим учебным программам и корпоративной библиотеке. Но самое главное – это возможность общения с людьми, которые определяют техническую и финансовую политику страны», – добавил глава Сбербанка.

Одним из наставников для победителей станет также сам Герман Греф.

По его словам, запуск специализации «Финансы и технологии» обусловлен стратегической задачей – цифровизации банковских услуг на всей территории страны. Среди участников конкурса будут отобраны сильные управленцы, способные стать лидерами цифровой трансформации.

Сбербанк с самого старта конкурса «Лидеры России» активно поддерживает конкурсантов. В сезоне 2017-2018 от Сбербанка приняло участие 2 тыс. сотрудников, а в сезоне 2018-2019 – уже 2,5 тысячи.

Запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал 4 октября 2019 года на первом заседании АНО. Заявочная кампания продлится по 27 октября включительно.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тыс. (в 2017-2018 году было подано 199 тыс. заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тыс. заявок). За два года назначения на высокие позиции получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Конкурс состоит из следующих этапов: онлайн-регистрация участников: 4-27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.); дистанционный этап (октябрь–декабрь 2019 г.); очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь–март 2020 г.); суперфинал (март-апрель 2020 г.).

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: лидерыроссии.рф.