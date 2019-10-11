В Совфеде оценили присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии

Российский сенатор Константин Косачев заявил, что присуждение премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али Нобелевской премии мира 2019 года является «не самым худшим выбором», учитывая прогнозы букмекеров.

«Нобелевскую премию мира за 2019 год получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, что, конечно, многим может показаться довольно неоднозначным решением. Во всяком случае, даже председатель Нобелевского комитета Брит Андерсон говорила о том, что может быть мнение, будто премия мира вручена этому человеку слишком рано», – написал Косачев в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он добавил, что именно благодаря усилиям лауреата Эфиопия и Эритрея подписали декларацию о мире и дружбе, это событие обозначило окончание 20-летней войны между государствами.

Сенатор напомнил, что Альфред Нобель «завещал присуждать премию мира лицу, «добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий»

«А если учитывать, что в числе фаворитов у букмекеров значилась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, то выбор можно признать не самым худшим... Довольно спорный шведский пиар-проект в этом смысле содержательно явно проигрывает эфиопскому премьеру, что, видимо, и повлияло на выбор норвежского комитета», – заключил Косачев.