Минздраву не хватило полномочий для внедрения новой системы зарплат врачей

Минздраву не хватает полномочий для внедрения новой структуры зарплат врачей, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Скворцова указала, что в 2014 году была разработана оптимальная структура заработной платы, однако «внедрить мы ее не можем, потому что это не наши полномочия», передает ТАСС.

«За методологию отвечает Минздрав России, а за использование этой методики отвечают сами регионы», – добавила министр.

Она отметила, что «для начала должны быть внесены изменения в трудовой кодекс, которые бы позволили правительству России своим актом правительственным поручать отдельным ведомствам восстанавливать, вводить общие требования к системе отраслевой оплаты труда».

«Как только это будет сделано, то Минздрав может уже непосредственно оформлять мысль, создавать смысловые документы», – сказала Скворцова.

Напомним, Минздрав разработал меры по модернизации первичного звена здравоохранения.

Они касаются изменений в системе оплаты труда медицинских работников, обновления или замены устаревшей инфраструктуры, а также улучшения транспортной доступности первичной медико-санитарной помощи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, чтобы решить кадровый вопрос в этой сфере.

Между тем Минздрав предложил привлекать мигрантов для решения дефицита врачей.

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