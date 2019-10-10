Набиуллина допустила создание крипторубля

Центробанк продолжает изучать возможность создания крипторубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Набиуллина сообщила, что идея о создании такой валюты не отвергнута, но ее воплощение не приблизилось, передают РИА «Новости».

В ноябре 2018 года в Госдуме предложили создать крипторубль. В январе в парламенте рассказали о сроках его появления.