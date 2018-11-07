В Госдуме предложили создать крипторубль

После принятия законов о регулировании крипторынка в России может появиться крипторубль, который может стать полным аналогом рубля в цифровом пространстве, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это тот же рубль, просто в зашифрованном виде, и он отслеживает денежный оборот между участниками блокчейна», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, информационная система может размещать токены (единицы учета, выполняющие функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире), цифровые права, которые необходимы для привлечения средств на реализацию проектов.

«Все права учитываются в информационной платформе. Этот ресурс позволяет обменивать деньги на криптоденьги. К примеру, вы заводите в банк 100 тыс. рублей и получаете 100 тыс. крипторублей, один к одному к фиатным деньгам. Эти средства вы используете, чтобы купить зафиксированный в блокчейне товар», – пояснил Аксаков.

По его словам, после того, как блокчейн станет занимать в экономике существенное место, то возникнет необходимость обслуживать товарооборот и экономические процессы с помощью крипторубля – «рубля в блокчейне».

«Очевидно, и с моей точки зрения, что этот процесс должен регулироваться ЦБ, и ЦБ должен дать право возникновению такого инструмента. Пока у регулятора сдержанная позиция, они к этому относятся осторожно», – пояснил он.

Правовой статус криптовалют, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, которые должны ликвидировать этот пробел. Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли.

Аксаков сообщил, что законы о криптовалютах и краудфандинге планируется принять до конца года. В законопроектах не планируется прописывать идею крипторубля.

«Это мои фантазии того, что, как я предполагаю, будет в будущем. Пока запроса на это нет. Пока мы создаем прежде всего правовые возможности для проведения ICO в рамках российской юрисдикции и предусматриваем защиту прав инвесторов, правила работы операторов, требования к ним и к информационной системе. Сначала мы создаем инфраструктуру, дальше инфраструктура, возможно, потребует криптовалют, но обеспеченных», – указал Аксаков.

Газета ВЗГЛЯД в октябре также писала о предложении создать нефтяную криптовалюту, необходимую для продажи черного золота.