В Госдуме рассказали о сроках появления крипторубля

Крипторубль может появиться в России через два-три года, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах конференции о планах комитета на весеннюю сессию.

Аксаков заявил, что пока Центральный банк «консервативно относится» к идее создания крипторубля, однако такая валюта может быть создана, передает РИА «Новости».

«Крипторубль – это рубль, обеспеченный, связанный с эмиссионным рублем, и просто он используется в блокчейне. Чем шире будет использоваться блокчейн в нашем финансовом обороте, и не только в финансовом, но и в экономическом обороте, тем больше вероятность появления крипторубля. Я думаю, это дело двух-трех лет», – добавил он.

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, данная виртуальная валюта может быть обеспечена депозитами в уполномоченных кредитных организациях в фиатных, то есть, традиционных рублях.

«Мысль такая, что это рубль ничем не отличающийся от фиатного рубля, кроме того, что он обращается в блокчейне», – пояснил он.

Эксперт отметил, что в данный момент в рамках «регулятивной песочницы» Банка России тестируются несколько проектов, направленных на выпуск обеспеченной криптовалюты.

Данные инструменты тестируются в первую очередь с точки зрения актуальности, то есть «надо поддерживать или не надо», а во-вторых – «с точки зрения изменения нормативных документов, законодательства в том числе, чтобы обеспечить реализацию этих предложений».

«Но я думаю, что как только мы примем закон о цифровых финансовых активах, то начнется реальная практика реализации, и в ходе нее возможно появление соответствующих предложений, чтобы создать правовые условия по появлению этих криптовалют», – заключил Аксаков.

При этом пока в России правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга не определен.

Напомним, в ноябре в Госдуме предложили создать крипторубль.