Родственники покончившего с собой солдата отсудили у Минобороны 4,5 млн рублей

Министерство обороны по решению Ленинского районного суда Магнитогорска Челябинской области выплатит 4,5 млн рублей родственникам покончившего собой в армии призывника, сообщила консультант суда Ольга Шабур.

«Мать, отец и сестра Рустама Авазова просили взыскать с воинской части, где служил их родственник, а также с Минобороны 9 млн рублей», – приводит слова консультанта «Интерфакс».

Она добавила, что суд частично удовлетворил эти требования, взыскав в пользу каждого из истцов по полтора миллиона рублей.

В январе 2018 года тело Авазова было найдено в казарменной душевой авиабазы «Сокол» в Пермском крае. Согласно данным следствия, солдат покончил с собой из-за постоянного давления со стороны сослуживца Рамазана Магомедова.

Магомедов был признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений (часть 3 статьи 335 УК), он был осужден на 4 года.

Ранее в Приморье была начата проверка после смерти призывника, который, как предполагалось, покончил с собой.