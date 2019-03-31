После смерти призывника в Приморье началась проверка

Комиссия Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти призывника в Уссурийске Приморского края, сообщил представитель пресс-службы ВВО.

«Комиссия командования Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в городе Уссурийске», – передает его слова РИА «Новости».

Предполагается, что он покончил с собой. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.