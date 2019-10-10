Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 15 копеек – до 64,74 рубля, курс евро вырос на 8 копеек, составив 71,27 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 58,24 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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