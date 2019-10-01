Итальянская журналистка в знак протеста вручила Помпео пармезан

Репортер итальянской сатирической телепрограммы Le Iene («Гиены») Аличе Мартинелли вручила госсекретарю США Майку Помпео, прибывшему на встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, кусок пармезана в качестве символа озабоченности политикой Вашингтона, последствия которой могут угрожать производителям продовольствия.

Журналистка пробилась к Помпео и вручила ему сыр, когда он прибыл в правительственный Дворец Киджи и только обменялся рукопожатием с Конте, сообщает РИА «Новости».

По данным осведомленных источников, в ходе переговоров будут осуждаться таможенные пошлины, которые США угрожают ввести в отношении ряда европейских товаров. В Италии опасаются, что подобные действия Вашингтона могут серьезно навредить местным производителям продовольствия, в частности именно производителям пармезана.

Конте действия репортера не оценил. «Таким образом не защищают Италию. Дайте мне выполнить свою работу премьер-министра», – сказал он журналистке. Женщину вывели из зала сотрудники охраны.

Перед визитом госсекретаря США крупнейшая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti организовала протест перед Квиринальским дворцом в Риме.

Активисты пришли к резиденции президента со своими главными экспортными товарами – пармезаном, пармской ветчиной, макаронными изделиями, оливковым маслом и вином. На транспарантах на английском языке были надписи «Не убивайте итальянскую еду» и «Подарок Трампу».



«Италия поддержала США в вопросе о санкциях в отношении России, которая в ответ ввела эмбарго на многие продовольственные товары. Это стоило итальянским производителям более миллиарда евро. Теперь же Италия рискует стать одной из стран, которым будет нанесен наибольший ущерб в результате американских пошлин», – заявили представители Coldiretti.



Помпео 1 октября в рамках своего европейского турне посетил Италию, затем он встретится Ватикане с папой Римским Франциском, позже госсекретарь посетит Черногорию, Северную Македонию и Грецию.