Захарова похвалила создателей блока противодействия России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс», которая будет противодействовать России в ПАСЕ.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику – политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», – написала Захарова в Facebook.

«Замечательно, что непризнание аннексии Крыма осознали делегации Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. А Елизавете Ясько за инициативу наше почтение с кисточкой и пальцем. Хотя за такое можно даже с огурцом. Так говорили в Одессе», – заключила Захарова.

Ранее руководитель делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила, что в структуре организации появилась постоянная группа «Балтик плюс», которая будет противодействовать России. Кроме Украины туда вошли Латвия, Литва, Эстония и Грузия.