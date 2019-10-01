Украинский премьер обещал не повышать налоги

Власти Украины не планируют проводить повышение налогов, сообщил глава правительства страны Алексей Гончарук.

Он заявил, что у кабмина нет таких планов, передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Повышение налогов Гончарук считает «неправильным путем», поскольку государству не следует «увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя».

Гончарук опасается, что изменение системы налогообложения подорвет доверие инвесторов.

Напомним, в середине сентябри Гончарук заявил, что кабмин нацелен на постепенное уменьшение налогов для населения.

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