На Украине захотели снизить налоги

Украинское правительство в будущем не планирует повышать налоги для населения, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук. Напротив, кабмин нацелен на их постепенное уменьшение, добавил он.

Повышение налогов, по его словам, – это неправильный путь. «Налоги нужно постепенно уменьшать, но делать их равными для всех, потому что неправильно, когда налоги высокие, а платит их незначительная часть бизнеса, должны от этого отойти», – приводит его слова UNN.

Гончарук добавил, что правительство стремится как можно эффективнее тратить «каждую копейку налогоплательщика».

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Ранее в воскресенье украинский кабмин принял проект бюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП. Документом, в частности, предусмотрено, что на безопасность и оборону на следующий год будет выделено более 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов).

Кроме того, в проекте украинского бюджета на 2020 год заложено 380 млрд гривен заимствований (около 15,3 млрд долларов).

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