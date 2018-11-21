ВМФ закупит батискафы для подводных спецопераций

Военно-морской флот России решил закупить шесть прозрачных батискафов для «проведения специальных подводных операций».

КБ «Малахит» по заказу Газпрома должен создать батискаф к 2022 году для инспекции и устранения неисправностей донных трубопроводов. Глубоководным обитаемым аппаратом заинтересовались в Минобороны, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Однако интерес к аппарату проявило Главное управление глубоководных исследований министерства обороны РФ, которое рассматривает эти батискафы в качестве средства для проведения специальных подводных операций. Аппарат при его передаче ВМФ будет выполнять задачи на трех флотах: Северном, Тихоокеанском и Черноморском», – сообщил собеседник.

По его словам, каждый из названных флотов должен будет получить не менее двух таких аппаратов.