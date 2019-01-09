Рогозин объяснил, с чем связана отмена его визита в США

Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин считает, что его визит в США был отменен из-за борьбы президента страны Дональда Трампа и конгресса.

«В данной конкретной ситуации это фрагмент борьбы между конгрессом и Трампом. В данном конкретном случае НАСА оказалось жертвой этой борьбы», – заявил Рогозин в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости».

Глава госкорпорации отметил, что Роскосмос заинтересован в работе с НАСА, однако хочет видеть в агентстве «предсказуемого партнера».

«В космос идти – это ведь как в разведку идти. Здесь абы с кем не пойдешь, а сейчас мы видим такие турбуленции очень странные, осадочек у нас остался», – добавил Рогозин.

Ранее сообщалось, что решение НАСА отменить визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты может привести к срыву совместных российско-американских проектов.

Роскосмосе назвали странным, что директор НАСА Джим Брайденстайн сообщил об отмене визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина через СМИ, а не напрямую.