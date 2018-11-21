Роскосмос раскритиковал обращение НАСА к СМИ в обход госкорпорации

В Роскосмосе сочли странным, что директор НАСА Джим Брайденстайн сообщает об отмене визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина через СМИ, а не напрямую, заявил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.

«Для нас является странным, что коллеги из НАСА общаются с нами через СМИ, а не напрямую. Более того, мы считаем, что (директор НАСА) Джим Брайденстайн мог связаться с главой Роскосмоса лично с учетом тех заявлений, которые звучали в октябре в ходе его визита в Москву», – сказал Устименко, передает ТАСС.

В госкорпорации добавили, что ждут разъяснений от американских коллег. Устименко подчеркнул, что «пока даже формальных уведомлений об отмене визита по-прежнему не поступало».

В субботу директор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что решил отменить визит главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов. В рамках визита должно было состояться обсуждение проекта окололунной станции, однако теперь в России не исключили выхода из этих переговоров.