В ПФР рассказали о порядке назначения пенсий в 2019 году

В 2019 году для назначения страховой пенсии по старости необходимо, как и ранее, соблюдение минимальных требований по отработанному стажу и накопленным баллам: для выхода на пенсию необходимо иметь 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

В ПФР напомнили, что с 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста выхода на пенсию, передает РИА «Новости».

Законом предусматривается плавный переход к новым параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019 году увеличивается на один год, при этом реальное повышение составит полгода: это обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Воспользоваться этим смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства – в основном это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения.

В 2019 году для назначения пенсии, как и ранее, «необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам». Соответствующее право «дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла».

Отмечается, что «повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности» – они сохранены «в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности».

В фонде также рассказали, что для многих россиян пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных границах, в частности это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию.

Кроме того, льготный выход на пенсию сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются после приобретения необходимой выслуги лет, однако с нового года назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению возраста.

Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2019 года требуемый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через шесть месяцев, в октябре.

Напомним, в конце декабря первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда Максим Топилин и глава Пенсионного фонда Антон Дроздов доложили премьер-министру Дмитрию Медведеву о готовности к индексации пенсий с 1 января 2019 года.