Медведеву доложили о готовности к индексации пенсий

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда Максим Топилин и глава Пенсионного фонда Антон Дроздов доложили премьер-министру Дмитрию Медведеву о готовности к индексации пенсий с 1 января 2019 года.

В частности, Голикова отметила, что вся подготовительная работа завершена, передает РИА «Новости».

По ее словам, «увеличение пенсий в 2019 году получат 30 миллионов 778 тысяч наших граждан – неработающих пенсионеров по старости. Среднее увеличение пенсий по стране составит одну тысячу рублей».

В октябре глава Минтруда Максим Топилин говорил, что пенсия будет индексироваться раз в год с 1 января 2019 года до 2024 года. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что формулу расчета пенсий в России модернизируют с 2025 года.