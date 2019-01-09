Бывшего израильского министра осудили за шпионаж в пользу Ирана

Бывший израильский министр Гонен Сегев осужден за шпионаж в пользу Ирана; он может быть приговорен к 11 годам.

Защите Сегева и стороне обвинения удалось заключить сделку о признании вины, по которой экс-министр должен быть приговорен к 11 годам тюремного заключения, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Jerusalem Post.

Сегев работал в правительстве Израиля в 1990-х годах. С января 1995-го по июнь 1996-го он совмещал парламентскую деятельность с работой на посту министра энергетики и национальных инфраструктур.

В 2005 году Сегева осудили за контрабанду наркотиков из Нидерландов и подделку дипломатического паспорта, однако уже в 2007-м выпустили на свободу. В июне2018 года он был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.

По данным контразведчиков, экс-министр, живший в последнее время в Нигерии, с 2012 года сотрудничал с иранской разведкой, снабжая ее различной информацией об Израиле, которую добывал, используя старые связи.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию вокруг Гонена Сегева.