Израильского экс-министра арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Ирана

Бывший израильский министр Гонен Сегев, работавший в правительстве страны в 90-е годы, арестован по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, сообщила Общая служба безопасности (ШАБАК).

Сегева выдали израильтянам правоохранительные органы Экваториальной Гвинеи, передает РИА «Новости».

В сообщении службы безопасности Израиля говорится, что экс-министра арестовали в мае 2018 года «по подозрению в оказании содействия врагу в военное время и ведении шпионской деятельности против Государства Израиль».

В последнее время Сегев жил в Нигерии. По информации контрразведки, с 2012 года он сотрудничал с иранской разведкой, снабжая ее разнообразной информацией об Израиле, которую добывал, используя свои старые связи.

В частности, по информации Общей службы безопасности Израиля, он передавал Ирану информацию об энергетическом рынке, оборонных объектах, сотрудниках правительственных ведомств и силовых структур. Некоторых израильских граждан, с которыми он поддерживал контакты, Сегев пытался обманным путем свести с агентами иранской разведки, выдавая их за бизнесменов, говорится в сообщении.

Гонен Сегев был депутатом Кнессета с 1992 по 1996 годы. С января 1995-го по июнь 1996-го он совмещал парламентскую деятельность с работой на посту министра энергетики и национальных инфраструктур. В 2005 году Сегева осудили за контрабанду наркотиков из Нидерландов и подделку дипломатического паспорта. В 2007-м его выпустили на свободу.