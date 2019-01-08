Трамп и Макрон обсудили вывод американских войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, главы государств обсуждали вывод американских войск из Сирии.

Трамп и Макрон подтвердили «общую приверженность уничтожению террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России), а также планы по решительному, целенаправленному и скоординированному выводу войск США из Сирии», передает ТАСС со ссылкой на Reuters сообщение Белого дома.

Президенты США и Франции также подчеркнули, что «любое новое использование химического оружия в Сирии является недопустимым».

Ранее Дональд Трамп заявлял, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии.