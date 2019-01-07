В Пентагоне объяснили нахождение корабля ВМС США в Черном море

Американский корабль «Форт Макгенри» находится в Черном море в соответствии с международным правом, заявил представитель ВМС США Джеффри Дорси.

«Мы регулярном работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре и будем продолжать это делать», – цитирует Дорси ТАСС.

Он отметил, что «Форт Макгенри» вышел в море в соответствии с ранее утвержденным планом.

Ранее в понедельник «Форт Макгенри» зашел в румынский порт «Констанца». В Минобороны сообщали, что сторожевой корабль Черноморского флота России «Пытливый» следит за действиями американского корабля в Черном море.