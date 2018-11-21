Патриарх Кирилл объяснил возможную связь гаджетов с Антихристом

Современные девайсы удобны людям, однако таят в себе опасность, поскольку могут появиться «средства контроля информации из одной точки», что «является признаком пришествия Антихриста», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Гаджеты удобны для общения, но могут выдавать информацию о местонахождении владельца, его интересы и его опасения, заявил патриарх в интервью на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

«Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире, ...серьезными разговорами людей, в которых они выражают свои убеждения, строят какую-то стратегию жизни, я уже не говорю о каких-то планах в области экономики, политики и так далее. Так вот, контроль из одной точки – это предвестие пришествия Антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист – это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род», – пояснил Кирилл.

По его мнению, нельзя создавать единый центр, «если мы сами не хотим приблизить апокалипсис».

В то же время патриарх отметил, что РПЦ не выступает против научно-технического прогресса, а беспокоится о свободе человеческой личности.