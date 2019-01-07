На Камчатке альпинист сорвался с вулкана и погиб

На одной из сопок на Камчатке погиб 43-летний альпинист, он сорвался с высоты порядка 3 тыс. метров, сообщают местные власти.

Трагедия произошла на Корякской сопке, говорится в сообщении на сайте Камчатского края.

Мужчина находился на вулкане в составе зарегистрированной туристической группы.

«К сожалению, альпинист погиб. Тело было обнаружено на восточном склоне Корякской Сопки на высоте около 1700 метров. В ближайшее время его доставят в Петропавловск-Камчатский», – приводится в сообщении цитата зампреда правительства Камчатского края Сергея Хабарова.

В августе 2018 года сообщалось, что альпинист умер от удара молнии на Эльбрусе.