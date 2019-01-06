Главную трассу из Ливана в Сирию завалило снегом

Губернатор ливанской провинции Бекаа Камаль Абу-Джауда обратился к армии с просьбой помочь в спасении людей, застрявших в снегу на перевале Дахр-эль-Байдр на трассе Бейрут – Дамаск.

Основную трассу из Бейрута в Дамаск пришлось закрыть для всех видов транспорта из-за сильного снегопада на перевале Дахр-эль-Байдар, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.

Пик разгула стихии в Ливане пришелся на вторую половину воскресенья. По сообщениям метеорологов, снег выпал на высоте 600 метров. В самом Бейруте продолжается проливной дождь с порывистым ветром.

Службы спасения сообщают об эвакуации граждан, застрявших в своих автомобилях в горах.

Власти попросили жителей не пользоваться горными дорогами и следовать рекомендациям полиции ради собственной безопасности.

Напомним, в августе 2017 года границу Сирии и Ливана полностью освободили от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*».