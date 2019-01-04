Посетитель выставки в Милане залез в российскую криокамеру и не смог выбраться

Посетитель выставки Real Bodies в Милане застрял в капсуле криоконсервации, представленной российской компанией.

«Я хотел проверить вместительность капсулы, потому что меня интересует программа искусственной гибернации», – объяснил после освобождения 55-летний мужчина из Турина, передает РИА «Новости».

Происшествие случилось 2 января днем, сообщается в пресс-релизе выставки. Мужчина забрался в капсулу по плечи, соскользнул дальше и застрял в ней по колени, оставив снаружи ступни ног в обуви.

Сотрудники, работающие на выставке, освободили пленника с третьей попытки, после этого вокруг капсулы поставили заграждение.

Мужчина пояснил, что сам хотел проверить вместимость аппарата, потому как интересуется программой криоконсервации.

Устройство четырехметровой высоты было представлено в Милане российской компанией, занимающейся крионикой. Она предлагает для клиентов заморозку тела или мозга после смерти.

По данным организаторов выставки, капсула может хранить человеческое тело при температуре до -196 градусов Цельсия. По тем же данным, устройство якобы было создано в 2006 году для супруги российского миллиардера, у которой нашли рак в финальной стадии.

В январе 2018 года в госпитале Нэйр индийского города Мумбай мужчину, вошедшего в кабинет с кислородным баллоном, насмерть «засосал» аппарат МРТ.