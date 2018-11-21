Названа причина серьезности обрушения при взрыве в Магнитогорске

Заместитель гендиректора «Магнитогорскгражданпроект» Юрий Карамышев рассказал о возможных причинах масштаба трагедии при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске.

«Проект дома был выполнен в 1971–1972 годах. Построен дом в 1972–1973 годах. Дом крупноблочный, восемь этажей выполнены из крупных блоков, два первых этажа в кирпиче – нежилые. Всего в подъезде было 52 квартиры», – рассказал специалист о здании, передает РЕН-ТВ.

Эксперт отметил, что подобные конструкции считаются прочными и надежными. По его словам, причиной обрушения подъезда могли стать разные причины, включая нарушение правил ремонта в квартире.

«Дом имеет три несущие стены. Что-то стало причиной потери устойчивости несущих стен. Это может быть любая ситуация... будет решать Следственный комитет. Дом старой постройки. Может быть такое, что кто-то из жильцов делал перепланировку. Неизвестно, что за эти годы, что стоит дом, могло произойти. Даже если бы одна стена потеряла устойчивость, это могло потянуть за собой остальные. Прогрессирующие обрушения непредсказуемы», – пояснил Карамышев.

31 декабря в Магнитогорске взорвался газ в жилом доме, который привел к обрушению одного из подъездов. В результате трагедии погибли 39 человек. В администрации опубликовали полный список погибших.