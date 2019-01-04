Задержанные в Тбилиси члены украинского батальона «Донбасс» пожаловались на невнимание Киева

Члены украинского батальона «Донбасс», арестованные в Тбилиси в декабре с оружием, жалуются на невнимание к их судьбам официального Киева, заявил адвокат Георгий Ростомашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Моих подзащитных посетил украинский консул. Ничего мы не поняли, к сожалению. Он задавал им такие вопросы, что мы думали, что он – прокурор», – сказал адвокат.

«Народ Украины поддерживает задержанных в Тбилиси, но официальная украинская позиция для нас просто непонятна», – отметил Ростомашвили.

По словам адвоката, все члены батальона, находящиеся под стражей, – шесть граждан Украины и один Грузии, прервали голодовку, которая продолжалась более трех недель, при этом следствию они не доверяют.

Голодовку члены «Донбасса» прервали по просьбам членов их семей и врачей, отметил он.

Процесс над ними начнется 24 января, пока они находятся в предварительном двухмесячном заключении, которое определил им Тбилгорсуд.

В начале декабря в двух гостиницах Тбилиси прошла спецоперация МВД, в результате которой были задержаны семь членов батальона «Донбасс», при этом было изъято оружие и боеприпасы. В Тбилиси не исключают участия задержанных в антиправительственных акциях, к которым призывал и призывает разыскиваемый на родине экс-президент Михаил Саакашвили, проживающий сейчас в Голландии.