В Грузии испугались украинских «боевиков»

МВД Грузии в качестве превентивных мер не допустило в последнее время в страну 14 граждан Украины, располагавших «специфическим опытом и знаниями», заявил в пятницу глава ведомства Георгий Гахария, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Так Гахария ответил на вопрос одного из депутатов во время выступления в парламенте о задержанных 2 декабря в Тбилиси семерых членах украинского батальона «Донбасс», которым суд определил двухмесячное предварительное заключение на период следствия.

«Вынуждены были не впустить еще 14 человек», – отметил министр.

«У них был очень специфический опыт», – повторил Георгий Гахария, предложив, в то же время, не называть этих украинцев «боевиками».

В Грузии не исключают, что семь членов батальона «Донбасс» намеревались устроить в стране провокации, находясь в контакте с грузинской оппозицией, которой экс-президент Михаил Саакашвили из-за рубежа дает указания к неповиновению и акциям протеста.