Минздрав рассказал о состоянии эвакуированного из Магнитогорска ребенка

Состояние 10-месячного ребенка, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, улучшилось, сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Состояние находящегося в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-месячного Вани Фокина врачи оценивают как стабильное, с некоторым улучшением. Отмечается нормализация лабораторных показателей. Ночь ребенок провел спокойно», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минздрава.

Самолет с мальчиком прилетел в Москву во вторник вечером.

Ранее глава российского государства Владимир Путин лично поблагодарил сотрудников МЧС за спасение 10-месячного Ивана Фокина в Магнитогорске.

История спасения ребенка стала настоящим чудом, о чем заявили сами спасатели. Один из них рассказал, как удалось найти младенца, и что помогло ему выжить.

Газета ВГЛЯД писала, что ребенка смогли достать из-под завалов днем во вторник, ради этого была организована масштабная операция. Всей его семье также удалось спастись.