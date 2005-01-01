Белый дом спрогнозировал влияние шатдауна на ВВП США

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу оценил влияние приостановки работы федерального правительства США на ВВП Соединенных Штатов.

По его оценке, «когда «шатдаун» подойдет к концу и соответствующие переговоры завершатся, все встанет на свое место». Причем, с точки зрения главы Национального экономического совета Белого дома, нормализация «произойдет сразу», передает ТАСС.

«Я признаю, что мы понесем потери в плане ВВП. Но я не признаю, что глобальная экономика будет затронута в какой-либо степени», – заявил Кадлоу в эфире телеканала СNBC.

«Проблема «шатдауна» – это временная проблема», – заявил чиновник, призвав не оценивать ситуацию в американской экономике по первому кварталу, который традиционно совпадает с «неудачным сезоном».

Напомним, шатдаун уже побил исторический рекорд продолжительности в США. Глава Белого дома объявил о «гуманитарном кризисе» в Соединенных Штатах, призвав демократов положить этому конец. Однако в Демпартии отвергли предложенный Трампом «разумный компромисс».

Тем временем американские СМИ предупредили о «разрушительных последствиях» шатдауна в США.