Трампа предупредили о «разрушительных последствиях» шатдауна в США

Некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома считают, что продолжительное отсутствие бюджетных средств из-за приостановки работы американского правительства может привести к «разрушительным последствиям» в США, сообщает The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, ряд сотрудников администрации высокого ранга полагают, что глава Белого дома Дональд Трамп пока не осознает серьезности положения, сложившегося в США из-за бюджетного кризиса, и «играет с огнем», передает ТАСС.

По их мнению, столь продолжительное отсутствие бюджетных средств может привести к «разрушительным последствиям».

Издание утверждает, что советники Трампа рекомендовали президенту США без промедления добиться возобновления работы правительства.

Вместе с тем, некоторые сотрудники Белого дома выступают за то, чтобы Трамп проявил настойчивость и не отступал от своих требований. Они полагают, что таким образом администрация со временем сможет добиться поставленной цели.

Напомним, в прошлую субботу шатдаун в США побил исторический рекорд продолжительности. Глава Белого дома объявил о «гуманитарном кризисе» в Соединенных Штатах, призвав демократов положить этому конец.