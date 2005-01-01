Выжившего летчика Ту-22М3 отправят в Москву

Летчик с потерпевшего крушение бомбардировщика Ту-22М3 находится в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Самолет Ил-76 со специальным медицинским модулем и бригадой военных врачей вылетел в Мурманскую область для перевозки летчика самолета Ту-22М3, совершившего жесткую посадку, в военный госпиталь Москвы», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Ту-22М3 разбился при посадке на аэродром в Оленегорске Мурманской области. Причиной называлось попадание самолета в снежный заряд.

Погибли три члена экипажа. Еще один, как сообщалось, находился в тяжелом состоянии.

Полеты всех Ту-22М3 запретили до выяснения причин крушения самолета.