Умер штурман разбившегося под Мурманском бомбардировщика

После крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Оленегорске Мурманской области скончался третий член экипажа самолета, сообщили в МЧС.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным источников, скончался штурман бомбардировщика.

Ту-22М3 разбился во вторник при посадке на аэродром полка дальней авиации в Оленегорске. Крушение произошло из-за попадания в снежный заряд. После крушения произошел пожар.

Сообщалось о гибели двух членов экипажа, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.