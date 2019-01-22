На месте крушения Ту-22М3 под Мурманском произошел пожар

На месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Оленегорском районе Мурманской области произошел пожар, огонь уже потушен, сообщили в экстренных службах региона.

Источник сообщил, что «разбился бомбардировщик, двое погибли, двое пострадали»; на месте ЧП произошел пожар, на данный момент он потушен, передает ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе регионального правительства сообщали об устранении разлива топлива на месте крушения Ту-22М3, передает РИА «Новости».

Тем временем другой источник в экстренных службах сообщил, что состояние двух членов экипажа разбившегося военного самолета оценивается как тяжелое.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке на военный аэродром в Мурманской области. По словам источника, из четырех человек экипажа выжили командир и штурман. Причиной ЧП стало попадание самолета в снежный заряд.