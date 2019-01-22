Песков рассказал о структуре встречи Путина и Абэ

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ после двусторонней встречи сделают заявление для прессы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча Путина и Абэ начнется в районе 14.00. Затем в узком составе пройдет обсуждение региональных проблем, двустороннего сотрудничества, в том числе мирного договора, передает РИА «Новости».

«Затем последуют российско-японские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака. Главным образом на таких переговорах обсуждаются конкретные проекты двустороннего сотрудничества, в том числе и крупные проекты. После чего Путин и Абэ сделают заявление для прессы по итогам этого рабочего визита», – сказал Песков.



Он отметил, что потом Путин проведет различные внутренние встречи и совещания.

В понедельник премьер Японии Синдзо Абэ прилетел в Москву, чтобы провести переговоры о заключении мирного договора с Россией.

Ранее в Кремле рассказали, что осложнит переговоры Путина и Абэ.

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