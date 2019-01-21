Пензенские депутаты попросили списать долги с населения по примеру Чечни

Депутат заксобрания Пензенской области Александр Васильев обратился в региональную прокуратуру с просьбой добиться списания долгов населения региона за газ по примеру Чечни, об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

«Появились сведения о том, что судом был удовлетворен иск прокуратуры Чеченской республики к компании «Газпром межрегионгаз Грозный»... Прошу изучить материалы вышеуказанного дела и решение суда, а также рассмотреть возможность обращения с аналогичным иском в защиту неопределенного круга лиц, проживающих на территории Пензенской области», – говорится обращении Васильева, опубликованном на сайте реготделения партии.

Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова сообщила, что обращение поступило в ведомство и будет рассмотрено в установленном порядке.

Напомним, суд Грозного обязал Газпром списать с жителей Чечни долги из-за вероятных социальных протестов. Союз защиты прав потребителей возмутило это решение.

После этого в нескольких регионах страны заявили о желании таким же образом избавиться от своих долговых обязательств перед газовой компанией.